В Кировской области запретили снимать атаки беспилотников

В Кировской области запретили размещать в СМИ и соцсетях фото и видео атак БПЛА.

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 авг — РИА Новости. Запрет на размещение в СМИ и соцсетях фото и видео атак БПЛА вводится в Кировской области, сообщает правительство региона.

«Оперативным штабом Кировской области принято решение о запрете на распространение в средствах массовой информации, сети интернет, в мессенджерах и социальных сетях фото- и видеоматериалов, географических координат, которые способны нанести ущерб безопасности граждан, производственных объектов, организаций. Запрет распространяется на материалы, позволяющие определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов дислокации воинских подразделений; последствия террористических актов, диверсий и иных чрезвычайных происшествий», — говорится в сообщении.

В правительстве области уточнили, что речь идет также об изображениях самих БПЛА.

«Также запрещается публикация материалов, отображающих беспилотные воздушные суда, места, объекты, территории, на которых зафиксировано их попадание, падение или детонация», — отмечается в релизе.

Как сообщили в администрации губернатора и правительства Кировской области, на основе решения оперативного штаба будут внесены соответствующие изменения в региональный закон «Об административной ответственности в Кировской области» — за нарушение введенных запретов предусмотрят административную ответственность.

