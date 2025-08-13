Древний жилой комплекс обнаружили под водой в Беларуси. О результатах подводных исследований со слов научного сотрудника отдела археологии первобытного общества Института истории Национальной академии наук Беларуси Сергея Линевича, сообщает БелТА.
В этом году археологи Беларуси уже закончили подводные экспедиции на Кривинском торфянике в Витебской области и на озере Селява — в Минской.
Ученый отметил, что на Кривинском торфянике под толстым, стерильным слоем торфа, на глубине более двух метров найдено поселение эпохи неолита, где органические материалы сохранились в настолько идеальном состоянии, что можно буквально заглянуть в «окно» неолитической постройки, увидеть, как располагались предметы быта.
«Мы имеем дело с одним из старейших жилых комплексов, сохранившихся на территории нашей страны, что делает его невероятно ценным для нашей истории», — сказал Сергей Линевич.
Среди находок этого года в Кривинском торфянике есть и другие удивительные артефакты — набор костяных украшений, а также орудия труда, выполненные из кости и камня.
В Крупском районе, на озере Селява, работала комплексная экспедиция, объединившая подводных археологов и исследователей, изучавших памятники каменного и железного веков на суше. Здесь же была сделана еще одна значимая находка: прямо под метровым слоем земли археологам удалось обнаружить каменный шлифованный топор. Да и в целом, Клишинский микрорегион оказался богат на уникальные артефакты.
«В частности, на небольшом перешейке шириной 10−12 м мы в результате шурфовки обнаруживаем материалы, которые затрагивают фактически все эпохи — от мезолита до железного века. Перед нами ставятся новые задачи — как этот объект изучить и как его сохранить для будущих поколений», — подчеркнул ученый.
