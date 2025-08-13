Жительницы Новосибирской области спасли молодого дятла с повреждённым крылом

Две подруги нашли в садоводческом товариществе дятла, неспособного летать, и доставили его в Центр реабилитации диких животных.
В Новосибирской области две женщины спасли молодого дятла, который не мог подняться в воздух из-за травмы крыла. Птицу обнаружили 27 июля в СНТ «Семицвет» Кудряшовского сельсовета: дятел беспомощно передвигался по земле, пытаясь взлететь, сообщает Горсайт.
«Птица была совсем юной и мы испугались, что её могут поймать хищники. Решили забрать и помочь», — рассказала одна из спасительниц.
Сначала дятел провёл ночь в бане, где его кормили пищей, богатой белком. На следующий день подруги соорудили для птицы уличную клетку, но поняли, что необходима профессиональная помощь.
Обратившись к орнитологу Алексею Янковскому, девушки получили совет отвезти дятла в Центр реабилитации диких животных. Волонтёр из Академгородка согласилась принять птицу, однако дорога оказалась непростой: всего два часа, жаркая погода и пробки.
«Мы уложили дятла в коробку и он спокойно переносил дорогу. По приезде сразу услышали пение других птиц у волонтёра», — поделилась одна из спасительниц.
В центре дятлу начали лечение повреждённого крыла. Специалисты уверены, что после курса реабилитации птица сможет вернуться в дикую природу. Девушки надеются, что их маленький подопечный вскоре вновь обретёт свободу и сможет радоваться жизни в лесу.