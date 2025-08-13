Разработаны новые стали для ядерных реакторов

Как отмечают исследователи, для производства корпуса и многих других компонентов атомных электростанций чаще всего используются особые марки стали, содержащие в себе хром, никель, молибден и ванадий. Эти сплавы отличаются высокой стойкостью и прочностью в очень широком диапазоне параметров среды, что необходимо для обеспечения безопасности работы АЭС даже в экстремальных условиях.