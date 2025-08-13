В Саратове полицейский пригрозил расстрелять горожан за защиту парка

«А потом, здесь же ведь еще и другой вопрос. Задумайтесь. Как ни точка роста, то попытка дискредитации. Как ни развитие, попытка дискредитации. Ну, я-то к этому привык. Но и вы немного выводы из этого делайте», — добавил Володин.