В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp

РКН: в Telegram и WhatsApp применяется частичное ограничение звонков в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. В России частично ограничили звонки через Telegram и WhatsApp, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», — рассказали там.

Мошенники чаще всего звонят через Telegram и WhatsApp. Злоумышленники используют их для обмана, вымогательства денег и вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность.

Владельцы мессенджеров проигнорировали неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия.