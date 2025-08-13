Ричмонд
В Ростовской области опровергли слухи о новых нормах ПДД с 1 сентября 2025 года

Донским автолюбителям сообщили о фейковой информации относительно ПДД и сдачи экзаменов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области опровергли слухи о новых требованиях «относительно экзаменационных билетов ПДД и порядка сдачи экзаменов по вождению с 1 сентября 2025 года». Ситуацию прокомментировали в управлении Госавтоинспекции.

— На сегодняшний день никаких изменений в правилах дорожного движения, экзаменационных билетах или порядке проведения экзаменов не планируется, — подчеркнули в ведомстве.

Представители автоинспекции призвали СМИ и блогеров более ответственно подходить к проверке информации и пользоваться только официальными данными.

Все изменения в правилах дорожного движения, если они будут приняты, заранее должны быть опубликованы на официальных сайтах Госавтоинспекции. Пока же никаких нововведений для водителей с 1 сентября не предвидится.

