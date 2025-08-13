Фото Киану Ривза в липовом удостоверении ФСБ помогло аферисту обокрасть омича

В Омске 74-летний работник предприятия стал жертвой изощренного мошенничества. Злоумышленники, представившись сначала бухгалтерами, а затем сотрудниками «центра защиты денежных переводов» и ФСБ, убедили мужчину перевести 750 тысяч рублей на «безопасный счет». Как мошенникам при этом помогло фото известного актера — рассказали в УМВД 13 августа.
Особую убедительность афере придало использование современных технологий. Лжесотрудник Федеральной службы безопасности прислал жертве изображение удостоверения с фотографией актера Киану Ривза. Видеозвонок осуществлялся через бота с технологией deep fake, позволяющей создавать синтетический медиаконтент, заменяя лицо говорящего. Позже выяснилось, что все деньги ушли на счета в Армению.
Полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, речь идет о мошенничестве в крупном размере.
