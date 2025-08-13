Фото Киану Ривза в липовом удостоверении ФСБ помогло аферисту обокрасть омича

В Омске 74-летний работник предприятия стал жертвой изощренного мошенничества. Злоумышленники, представившись сначала бухгалтерами, а затем сотрудниками «центра защиты денежных переводов» и ФСБ, убедили мужчину перевести 750 тысяч рублей на «безопасный счет». Как мошенникам при этом помогло фото известного актера — рассказали в УМВД 13 августа.