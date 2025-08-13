Разработка ученых Пермского Политеха может сократить расходы городского теплоснабжения на 12% в год

Городское теплоснабжение — это сложный, ресурсоемкий механизм, от которого зависит комфорт и безопасность многих людей. В России услугами централизованного отопления пользуются порядка 100 млн человек — 70% от общей численности населения. Работа теплосетей должна обеспечивать качественное и энергоэффективное теплоснабжение. При этом необходимо учитывать климатические условия и состояние оборудования. Ручное управление системой или применение автоматических датчиков с этим не всегда справляется. В совокупности с проблемами износа теплотрасс размер тепловых потерь может достигать 30%. Безусловно, это приводит к повышенным финансовым издержкам жильцов, а нередко и к возникновению аварийных ситуаций в доме. Ученые Пермского Политеха разработали интеллектуальную систему управления городским теплоснабжением на основе искусственного интеллекта. Она учитывает прогноз погоды и техническое состояние оборудования, что позволяет в отопительный период сократить расходы ресурсов на 10−12%, минимизируя перегрев теплоносителя и обеспечив при этом комфортную температуру для потребителей.