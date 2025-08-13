В НАС рассказали о спросе на роботов-доставщиков

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Спрос на роверы (роботов-доставщиков) есть по всей России из-за дефицита кадров в доставке, поэтому важно, что власти РФ начали разрабатывать экспериментально-правовой режим (ЭПР) для регулирования их движения по дорогам, заявил РИА Новости вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин.
Минэкономразвития опубликовало для обсуждения на regulation.gov.ru проект постановления правительства РФ, который узаконит присутствие роботов-доставщиков на улицах. Документ запустит новый ЭПР, в рамках которого власти установят отдельные правила движения для рободоставки, в том числе лимиты скорости. На каждый ровер будет оформляться страховка на случай ДТП с лимитом покрытия нанесенного ущерба.
«Когда будет введен экспериментальный правовой режим для них, пока непонятно. Это вопрос и межведомственного согласования, и того, как в правительстве, с какой скоростью будут работать. Важно то, что в целом этот вопрос поднят, и будет абсолютно точно режим этот принят», — прокомментировал Шапарин.
Российским городам такие услуги нужны как минимум по нескольким причинам, первая из которых — это дефицит кадров, подчеркнул эксперт. По его словам, в логистике этот дефицит сейчас уже оценивается в 1 миллион человек, и эта цифра будет расти. Вторая причина — значительное число работников доставки не имеют гражданства РФ, из-за чего могут возникать юридические коллизии, отметил Шапарин.
«Дальше, где может начаться тестирование? Ну, сейчас тестирование происходит и в Москве, и в Иннополисе, и в Сириусе, и в других, собственно, потенциальных территориях, которые могут быть использованы. Их очень много, потому что спрос есть везде», — продолжил он.
Вместе с тем на некоторых территориях есть объективные сложности для тестирования и использования таких роботов — например, это исторический центр Санкт-Петербурга с его высокими бордюрами, отметил эксперт. «А вот новые районы того же Петербурга вполне могут в данном случае быть востребованы», — добавил он.