В Президентской академии запустили первый вузовский нейропомощник

Президентская платформа «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. За семь лет работы она объединила более 25 миллионов участников из 89 регионов России и 150 стран мира.