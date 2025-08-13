В Узбекистане стартовали проверки автомобилей на уровень вредных выбросов

Это уже второй этап подобных мероприятий. Первый прошёл с 10 апреля по 10 мая 2025 года, в ходе которого специалисты проверили 251 858 автомобилей. Нарушения были выявлены у 2 222 транспортных средств — это 0,9% от общего числа проверенных. По каждому случаю были приняты меры.