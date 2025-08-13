В Узбекистане стартовали проверки автомобилей на уровень вредных выбросов

В течение месяца инспекторы дорожно-патрульной службы совместно с представителями экологических ведомств будут останавливать автомобили и с помощью специального оборудования измерять уровень выбросов.
Если уровень загрязняющих веществ превысит установленные нормы, эксплуатация транспортного средства будет запрещена до полного устранения неисправностей. Владельцам таких автомобилей также грозят штрафы.
Это уже второй этап подобных мероприятий. Первый прошёл с 10 апреля по 10 мая 2025 года, в ходе которого специалисты проверили 251 858 автомобилей. Нарушения были выявлены у 2 222 транспортных средств — это 0,9% от общего числа проверенных. По каждому случаю были приняты меры.