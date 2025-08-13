Богатая молдавская свадьба поразила всю Европу: Невесту к месту бракосочетания доставили на вертолете, а оркестр привезли из Германии

Молдавская свадьба шокировала европейцев: невесту доставили на вертолете, оркестр привезли из Германии, а закуски заказали в Париже.
Молодые встретились в Корее, но свадьбу решили сыграть во Франции.
Такой роскоши от «бедной Молдовы» никто не ожидал.
