Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Богатая молдавская свадьба поразила всю Европу: Невесту к месту бракосочетания доставили на вертолете, а оркестр привезли из Германии

Такой роскоши от «бедной Молдовы» никто не ожидал [видеоî

Источник: Комсомольская правда

Молдавская свадьба шокировала европейцев: невесту доставили на вертолете, оркестр привезли из Германии, а закуски заказали в Париже.

Молодые встретились в Корее, но свадьбу решили сыграть во Франции.

Такой роскоши от «бедной Молдовы» никто не ожидал.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Управляемая миграция ведёт к депопуляции: Если из Молдовы уезжают как «рабочие руки», так и «мозги», а взамен приезжают трудяги-мигранты — власти не нужны думающие люди.

Когда в стране останется очень мало наших граждан, а уехавших заменят мигранты, управлять электоральной массой будет до безобразия просто (далее…).

Перед выборами граждан Молдовы пытаются разделить по языковому признаку: А народ у нас мудрый — главное, чтобы человек был хороший, а какой он национальности — это все равно.

Экс-премьер страны Ион Стурза считает, что русскоязычные просто ненавидят молдаван (далее…).

Что символизирует непокрытая голова в церкви, если это президент Молдовы: Санду стыдится того, что она селянка.

Все происходящие в мире религиозные расколы носят явный политический характер (далее…).