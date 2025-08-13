Минцифры прокомментировало ограничение звонков в WhatsApp и Telegram

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в WhatsApp и Telegram положительно повлияет на снижение числа звонков мошенников, речи об ограничении других функций не идет, сообщило Минцифры на своем сайте.
Как сообщили ранее в среду в пресс-службе Роскомнадзора, меры по частичному ограничению звонков в данных мессенджерах применяются в РФ для противодействия преступникам.
«Решение Роскомнадзора ограничить голосовые вызовы в иностранных мессенджерах сможет положительно повлиять на снижение количества мошеннических вызовов. Частичное ограничение касается только голосовых вызовов, речи о блокировке других функций не идёт», — говорится в сообщении Минцифры.