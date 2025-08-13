Ричмонд
В Ростовской области к предстоящим выборам обучили 4000 независимых наблюдателей

Независимые наблюдатели прошли обучающие семинары перед выборами на Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области к предстоящим выборам подготовили более 4000 независимых наблюдателей, все они прошли специальные обучающие семинары. Об этом сообщают донские власти.

С 15 июля Общественная палата региона провела 45 очных семинаров во всех муниципалитетах. Обучение прошли люди разного возрасты и разных профессий, в частности, учителя, врачи, работники культуры, представители бизнеса, местного самоуправления общественники и гражданские активисты.

— Масштабная подготовка стала возможной благодаря слаженной работе общественного штаба по наблюдению за выборами, который с мая 2023 года не прекращает своей деятельности, команде экспертов и преподавателей, а также аппарату палаты, обеспечившему организационное сопровождение, — прокомментировал председатель Общественной палаты Ростовской области Вячеслав Кущев.

Наблюдатели будут контролировать ход голосования с 12 по 14 сентября 2025 года. В эти дни на Дону пройдут выборы губернатора, депутатов муниципалитетов, а также довыборы в областной парламент.

В Общественной палате подчеркивают, что независимые наблюдатели — важный элемент выборов, их работа помогает обеспечить прозрачность избирательного процесса.

