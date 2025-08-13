Минцифры назвало условие снятия ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Доступ к услугам звонков в Telegram и WhatsApp будет восстановлен, если владельцы мессенджеров выполнят требования российского законодательства, говорится в сообщении Минцифры РФ.
Роскомнадзор ранее в среду сообщил, что меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам.
«Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории РФ», — пояснили в Минцифры.
При этом, отметили в министерстве, мессенджеры оперативно выполняют все требования о предоставлении такой информации по запросу зарубежных спецслужб.
«Доступ к услугам звонков в иностранных мессенджерах будет восстановлен в случае выполнения ими требований по соблюдению российского законодательства», — добавили в министерстве.