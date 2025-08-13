Минцифры назвало условие снятия ограничений на звонки в Telegram и WhatsApp

«Иностранные мессенджеры, среди которых Telegram и WhatsApp, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны российских властей, отказываются соблюдать требования российского законодательства. В частности, не предоставляют информацию по запросам правоохранительных органов не только по массовым случаям мошенничества, но и по факту планирования и совершения террористических актов на территории РФ», — пояснили в Минцифры.