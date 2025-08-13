Ричмонд
Из-за проливных дождей в Называевском районе Омской области ввели режим ЧС

Обильные осадки создали угрозу для урожая.

Источник: Комсомольская правда

С понедельника, 11 августа, в Называевском районе Омской области действует режим чрезвычайной ситуации. Власти объявили его из-за продолжительных ливней, вызвавших опасное переувлажнение сельскохозяйственных земель.

По данным регионального управления МЧС, ситуацию спровоцировал обширный малоподвижный циклон, принесший грозовые дожди. Называевский район стал первым в регионе в 2025 году, где потребовалось введение ЧС из-за плохих погодных условий.

На ближайшие дни синоптики дают также неутешительный прогноз. 14−15 августа ожидают сильные ливни с грозами. 16 августа — кратковременные осадки.

Напомним, в прошлом году аналогичные проблемы привели к введению режима ЧС на территории всей области.

Ранее «КП Омск» сообщила, что маневровый локомотив сошел с рельсов в Ленинском округе.