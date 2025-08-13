Из-за проливных дождей в Называевском районе Омской области ввели режим ЧС

С понедельника, 11 августа, в Называевском районе Омской области действует режим чрезвычайной ситуации. Власти объявили его из-за продолжительных ливней, вызвавших опасное переувлажнение сельскохозяйственных земель.
По данным регионального управления МЧС, ситуацию спровоцировал обширный малоподвижный циклон, принесший грозовые дожди. Называевский район стал первым в регионе в 2025 году, где потребовалось введение ЧС из-за плохих погодных условий.
На ближайшие дни синоптики дают также неутешительный прогноз. 14−15 августа ожидают сильные ливни с грозами. 16 августа — кратковременные осадки.
Напомним, в прошлом году аналогичные проблемы привели к введению режима ЧС на территории всей области.
