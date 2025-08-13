Власти Минска планируют снести 240 га усадебной застройки. Об этом сообщает sb.by со ссылкой на Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.
Снос усадебной застройки в столице Беларуси планируется в рамках новой редакции генерального плана Минска, который определяет стратегию развития города до 2030 года.
Согласно новому генплану Минска, территория города к 2030 году должна возрасти до 38,1 тысячи га, увеличившись на 2,8 тысячи га, что создаст дополнительные возможности для развития инфраструктуры и жилищного строительства. Прогнозируется, что население столицы достигнет 2,03 миллиона человек, увеличившись на 25−30 тысяч жителей. Существенно улучшится обеспеченность жилым фондом: на каждого жителя будет приходиться 27,5 кв. м общей площади, что на 4,3 кв. м больше, чем сейчас. Уровень автомобилизации достигнет 350 машин на 1000 жителей, что соответствует показателю «один автомобиль на одну семью».
Новое жилищное строительство для достижения показателей развернется на площади около 1500 га. Из них 430 га — свободные территории, 461 га — реконструируемые, 356 га — территории трансформируемых объектов и 240 га — зона усадебной застройки, которая и пойдет под снос ради новых многоэтажек.
При этом в Минске должно стать больше парков и зон отдыха. К уже существующим добавятся новые.
«В замыслах — строительство новых парков на пойменных ландшафтах реки Свислочь, Слепянской и Лошицкой водно-зеленых систем, а также на территориях городских лесов. Проектом также предусмотрено обновление благоустройства, декоративного озеленения и ландшафтного дизайна 23 существующих парков, 3 лесопарков, 159 скверов и 26 бульваров Минска», — подчеркнули в комитете.
