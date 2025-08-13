Власти Минска планируют снести 240 га усадебной застройки

Согласно новому генплану Минска, территория города к 2030 году должна возрасти до 38,1 тысячи га, увеличившись на 2,8 тысячи га, что создаст дополнительные возможности для развития инфраструктуры и жилищного строительства. Прогнозируется, что население столицы достигнет 2,03 миллиона человек, увеличившись на 25−30 тысяч жителей. Существенно улучшится обеспеченность жилым фондом: на каждого жителя будет приходиться 27,5 кв. м общей площади, что на 4,3 кв. м больше, чем сейчас. Уровень автомобилизации достигнет 350 машин на 1000 жителей, что соответствует показателю «один автомобиль на одну семью».