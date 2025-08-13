Число программ дополнительного образования для детей увеличили в Петербурге

За прошедший учебный год в рамках федерального проекта «Образование» в Петербурге открылись Центр цифрового образования «IT-куб» и десять центров «Инфинити». Всего с 2019 по 2024 годы было организовано семь детских технопарков «Кванториум», шесть центров «IT-куб» и тридцать три центра «Инфинити». Кроме того, техническое оснащение для цифровизации школьного и профессионально-технического образования обновлено в 852 учреждениях. Начиная с 2025 года, ежегодно будут создаваться три технопарка «Кванториум» и шесть центров «Инфинити».