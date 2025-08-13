Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 14 августа 2025

В Ленинском районе свет будут отключать в разное время в зависимости от адресов. Например, с 9:00 до 10:00 и с 17:00 до 18:00 электричества не будет на улицах Лазо, Ленинградская, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Панфилова, Мира, Шпачека, Трактовая и другие. Также в округе света не будет с 9 утра до 17 часов вечера на Таманской, Почтамтской, Гражданской, Просвещения и других. С 12 до 17 часов по некоторым адресам отключат свет из-за монтажа прибора управления.