Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 14 августа 2025

Отключение света в Иркутске 14 августа 2025 коснется Правобережного, Октябрьского, Ленинского и Свердловского районов. Об этом КП-Иркутск стало известно из телеграм-канала «Свет38».
Отключение света в Иркутске 14 августа 2025.
В Ленинском районе свет будут отключать в разное время в зависимости от адресов. Например, с 9:00 до 10:00 и с 17:00 до 18:00 электричества не будет на улицах Лазо, Ленинградская, Марии Ульяновой, Маршала Говорова, Панфилова, Мира, Шпачека, Трактовая и другие. Также в округе света не будет с 9 утра до 17 часов вечера на Таманской, Почтамтской, Гражданской, Просвещения и других. С 12 до 17 часов по некоторым адресам отключат свет из-за монтажа прибора управления.
В Октябрьском районе будут подготавливать схемы, поэтому электроэнергии ре будет всего полчаса в промежутке с 01:00 до 04:00 по улицам Карла-Либнекхта, Красного Восстания, 25 Октября, Трилиссера, Лапина и Пискунова.
В Свердловском районе всего по двум адресам не будет света с 13:00 до 17:00: улица Маршала Конева 72 и 78 и Рябикова 4Б и 4 В.
С временными неудобствами столкнутся и жители Правобережного округа. По 21 улице света не будет ночью в течение 30 минут. Прервут электроэнергию и с 13 часов до 17:00. Но больше всего домов останется без света с 9 утра до 17 часов вечера.
С подробным списком адресов, где отключат электроснабжения 14 августа, можно узнать здесь.