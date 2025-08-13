Хедлайнером фестиваля «Мотостолица» станет «Чичерина»

Как обычно, зрителей ждут мотопарад, выставка старинных мотоциклов и уникальных кастом-моделей, выступления мотокаскадеров, «Шар смелости», показательные заезды на всем, что имеет колеса, интерактивные площадки и многое другое. Музыкальным хедлайнером станет группа «Чичерина». Вход свободный, 0+.
В 12 начнут работу площадки: кастом-зона, выставка ретромотоциклов, зона демонстрационных заездов, площадки клубов и мотообъединений, детская зона, площадка «мотоимидж».
В 15:00 стартует мотопарад. Колонна мотоциклистов с флагами и символикой проедет по центральным улицам города (напомним, что Невский проспект перекрыт на ремонт).
Концерт рок-группы «Чичерина» во главе с Юлией Чичериной начнется в 20:00.
Хедлайнером второго дня фестиваля станет группа «Arnion Band», концерт которой начнется в 20:00.
Полное расписание смотрите в паблике ВКонтакте.