Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хедлайнером фестиваля «Мотостолица» станет «Чичерина»

В выходные 16 и 17 августа в центре Петербурге, на Манежной площади, пройдет фестиваль «Мотостолица».

Как обычно, зрителей ждут мотопарад, выставка старинных мотоциклов и уникальных кастом-моделей, выступления мотокаскадеров, «Шар смелости», показательные заезды на всем, что имеет колеса, интерактивные площадки и многое другое. Музыкальным хедлайнером станет группа «Чичерина». Вход свободный, 0+.

В 12 начнут работу площадки: кастом-зона, выставка ретромотоциклов, зона демонстрационных заездов, площадки клубов и мотообъединений, детская зона, площадка «мотоимидж».

В 15:00 стартует мотопарад. Колонна мотоциклистов с флагами и символикой проедет по центральным улицам города (напомним, что Невский проспект перекрыт на ремонт).

Концерт рок-группы «Чичерина» во главе с Юлией Чичериной начнется в 20:00.

Хедлайнером второго дня фестиваля станет группа «Arnion Band», концерт которой начнется в 20:00.

Полное расписание смотрите в паблике ВКонтакте.