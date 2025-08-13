Омские энергетики снова перешли на усиленный режим работы

«Омскэнерго» ввел режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым штормом. По данным Гидрометцентра, 13 августа ожидаются опасные погодные явления: сильные осадки, грозы и ветер до 25 м/с.
Для оперативного реагирования на возможные аварии энергетики подготовили 214 ремонтных бригад общей численностью 900 человек. В распоряжении специалистов находятся 264 единицы техники. Предусмотрено 32 резервных источника питания для обеспечения бесперебойной работы социально значимых объектов.
В компании «Россети Сибирь» призвали омичей соблюдать правила электробезопасности — не приближаться к ЛЭП и подстанциям во время непогоды. Обо всех повреждениях энергообъектов можно сообщить по круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220−0−220.
