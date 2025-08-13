Омские энергетики снова перешли на усиленный режим работы

В компании «Россети Сибирь» призвали омичей соблюдать правила электробезопасности — не приближаться к ЛЭП и подстанциям во время непогоды. Обо всех повреждениях энергообъектов можно сообщить по круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220−0−220.