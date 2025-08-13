Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омские энергетики снова перешли на усиленный режим работы

К непогоде с грозами и шквалистым ветром подготовились 900 специалистов.

Источник: Комсомольская правда

«Омскэнерго» ввел режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым штормом. По данным Гидрометцентра, 13 августа ожидаются опасные погодные явления: сильные осадки, грозы и ветер до 25 м/с.

Для оперативного реагирования на возможные аварии энергетики подготовили 214 ремонтных бригад общей численностью 900 человек. В распоряжении специалистов находятся 264 единицы техники. Предусмотрено 32 резервных источника питания для обеспечения бесперебойной работы социально значимых объектов.

В компании «Россети Сибирь» призвали омичей соблюдать правила электробезопасности — не приближаться к ЛЭП и подстанциям во время непогоды. Обо всех повреждениях энергообъектов можно сообщить по круглосуточному телефону «Светлой линии»: 8 (800) 220−0−220.

Ранее «КП Омск» рассказала о введении режима ЧС в Называевском районе региона.