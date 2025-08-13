В рамках ремонта Невского проспекта в центре Петербурга отремонтируют три моста

В общей сложности в ходе ремонта Невского проспекта запланирована замена асфальта на Казанском, Зеленом и Аничковом мостах на площади более 4 тыс. кв. м. На всех переправах отфрезеруют изношенный верхний слой покрытия и уложат новое, после чего нанесут дорожную разметку. Все три моста являются объектами культурного наследия и находятся на учете в КГИОП.