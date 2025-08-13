В Симферополе перекроют Набережную имени 60-летия СССР

Набережную имени 60-летия СССР перекроют в семь утра. Ограничения введут на участке от улицы Дыбенко до Министерства юстиции Крыма. Такие меры приняты в связи со сносом аварийных деревьев. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в два часа дня.