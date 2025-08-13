Ричмонд
В Симферополе перекроют Набережную имени 60-летия СССР

В Симферополе перекроют улицу Набережную имени 60-летия СССР 14 августа.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 14 августа, в Симферополе ограничат движение транспорта на улице Набережной имени 60-летия СССР. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Набережную имени 60-летия СССР перекроют в семь утра. Ограничения введут на участке от улицы Дыбенко до Министерства юстиции Крыма. Такие меры приняты в связи со сносом аварийных деревьев. Планируется, что движение возобновится в обычном режиме в два часа дня.

«Администрация Симферополя просит жителей и гостей города заранее планировать маршрут по городу», — говорится в сообщении.