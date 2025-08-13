В Госдуме назвали владельцев Telegram и WhatsApp пособниками преступников

Парламентарий отметил, что в России принято множество законодательных мер — от антифрод-систем в банкоматах до уголовной ответственности за дропперство, кроме того, была изменена система получения кода от портала «Госуслуги». Однако, по его мнению, пока существует возможность «касания с гражданином» с помощью анонимного голосового звонка через иностранные мессенджеры, многие усилия не будут результативными.