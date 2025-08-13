В Госдуме назвали владельцев Telegram и WhatsApp пособниками преступников

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Владельцы Telegram и WhatsApp игнорируют российское законодательство, фактически становясь пособниками преступников и пассивно помогая «украинской армии колл-центров», заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp применяются в РФ для противодействия преступникам, сообщили ранее в пресс-службе Роскомнадзора.
«Владельцы иностранных мессенджеров, практически полностью игнорирующие российское законодательство и не идущие на контакт с нами, фактически стали пособниками преступников. Они по сути пассивно помогают украинской армии колл-центров, насчитывающей десятки тысяч наемных сотрудников, обкрадывать российский народ и дестабилизировать наше общество», — написал Боярский в своем Telegram-канале.
По его мнению, если голосовые звонки в иностранных мессенджерах стали основным инструментом в руках мошенников — значит, решение Роскомнадзора об их деградации является верным и целесообразным.
Парламентарий отметил, что в России принято множество законодательных мер — от антифрод-систем в банкоматах до уголовной ответственности за дропперство, кроме того, была изменена система получения кода от портала «Госуслуги». Однако, по его мнению, пока существует возможность «касания с гражданином» с помощью анонимного голосового звонка через иностранные мессенджеры, многие усилия не будут результативными.