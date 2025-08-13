С какого возраста ребенок считается подростком: особенности поведения и развития в пубертат

Переходный возраст — непростое время, когда в организме бушуют гормоны, меняются внешность, характер и круг общения ребенка. Еще вчера он увлеченно читал на утреннике стихи, с радостью помогал по дому и приносил вам свои рисунки, а сегодня хлопает дверью, грубит и безвылазно сидит в телефоне. Родителям не всегда понятно, что происходит в сознании подростка, почему он замыкается или раздражен и как долго это все продлится. Подробнее о разных этапах подросткового возраста и их особенностях — в материале «Газеты.Ru».