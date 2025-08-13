Волгоградским студенткам поднимут пособия по беременности и родам

С нового учебного года право на пособие не будет зависеть от того, получает ли женщина стипендию или обучается на платной основе. Заявление на выплату можно будет подать через портал госуслуг или в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Волгоградской области начиная с 1 сентября. К заявлению потребуется приложить справку из учебного заведения и медицинскую справку.