Волгоградским студенткам поднимут пособия по беременности и родам

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый закон, который увеличит размер пособий по беременности и родам для студенток, обучающихся очно в вузах, колледжах, учреждениях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Как сообщает Отделение Социального фонда России по Волгоградской области, пособие будет рассчитываться исходя из 100% величины регионального прожиточного минимума трудоспособного населения, который в 2025 году составляет 16 623 рубля. Это означает, что выплаты для студенток в декрете значительно возрастут. В 2024 году сумма пособия за 140 календарных дней (70 дней до родов и 70 дней после) составляла около 23 тысяч рублей.
С нового учебного года право на пособие не будет зависеть от того, получает ли женщина стипендию или обучается на платной основе. Заявление на выплату можно будет подать через портал госуслуг или в клиентской службе Отделения Социального фонда России по Волгоградской области начиная с 1 сентября. К заявлению потребуется приложить справку из учебного заведения и медицинскую справку.