Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде в конце недели временно перекроют часть Донского

Причина — срочные работы на теплосетях.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в конце недели временно перекроют часть улицы Донского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«В связи с проведением срочных ремонтных работ на тепловых сетях будет временно ограничено движение транспорта на улице Дмитрия Донского в районе школы № 47. Период перекрытия: с 15 по 17 августа», — говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут движения.

В Светлогорске второй раз за год проваливается дорога на Карла Маркса, её закрыли на ремонт.