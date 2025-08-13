В Калининграде в конце недели временно перекроют часть Донского

В Калининграде в конце недели временно перекроют часть улицы Донского. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«В связи с проведением срочных ремонтных работ на тепловых сетях будет временно ограничено движение транспорта на улице Дмитрия Донского в районе школы № 47. Период перекрытия: с 15 по 17 августа», — говорится в сообщении.
Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать маршрут движения.
В Светлогорске второй раз за год проваливается дорога на Карла Маркса, её закрыли на ремонт.