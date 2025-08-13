Ричмонд
Последние новости к вечеру 13 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 13 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 13 августа — в проекте Новости Mail.

В МИД РФ прокомментировал идею «обмена территориями» с Украиной

Источник: Александр Казаков/ТАСС

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что «территориальное устройство РФ закреплено в Конституции». А также отметил, что цели российской делегации на Аляске продиктованы национальными интересами.

Минобороны сообщило о взятии под контроль двух сел в ДНР

Источник: Алексей Коновалов/ТАСС

Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка.

Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp*

Источник: Олег Елков/ТАСС

В ведомстве заявили, что меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* были приняты «для противодействия преступникам». Других ограничений функционала введено не было.

Вучич отказался дальше участвовать в выборах президента

Источник: ANDREJ CUKIC/EPA/TASS

Александр Вучич назвал себя «политическим ветераном» и сказал, что больше не будет баллотироваться на выборах. Его президентские полномочия истекают в мае 2027 года.

Суд признал украинскую авиакомпанию виновной в катастрофе Boeing в Тегеране

Источник: Foad Ashtari/dpa/picture-alliance/TASS

Апелляционный суд в Канаде признал украинскую авиакомпанию «Международные авиалинии Украины» ответственной за авиакатастрофу Boeing 737 в Тегеране, в результате которой 8 января 2020 года погибли 176 человек.

*принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

