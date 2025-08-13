Последние новости к вечеру 13 августа 2025 года: главные события

В МИД РФ прокомментировал идею «обмена территориями» с Украиной
Минобороны сообщило о взятии под контроль двух сел в ДНР
Подразделения «Центральной» группировки взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка.
Роскомнадзор сообщил об ограничении звонков через Telegram и WhatsApp*
В ведомстве заявили, что меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp* были приняты «для противодействия преступникам». Других ограничений функционала введено не было.
Вучич отказался дальше участвовать в выборах президента
Александр Вучич назвал себя «политическим ветераном» и сказал, что больше не будет баллотироваться на выборах. Его президентские полномочия истекают в мае 2027 года.
Суд признал украинскую авиакомпанию виновной в катастрофе Boeing в Тегеране
*принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена.
