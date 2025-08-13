Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородский министр образования высказался о новой школьной форме

После вступления в силу государственного стандарта на школьную одежду произошли определенные изменения, пояснил глава Министерства образования Нижегородской области, Михаил Пучков.

В начале августа был представлен новый стандарт, особое внимание привлекли образцы, продемонстрированные Тверской швейной фабрикой. В частности, комплект для девочек вызвал ассоциации у общественности с образом Людмилы Прокофьевны из известной киноленты «Служебный роман».

Михаил Пучков подчеркнул, что данный стандарт не регламентирует конкретный внешний вид школьной формы. Его задача — установить требования к одежде учеников, которая «должна быть светской, эстетичной и не содержать символику деструктивных молодежных движений, а также элементы, пропагандирующие противозаконные действия». Школы имеют право самостоятельно разрабатывать требования к дизайну, цвету и стилю формы.

Новый ГОСТ ориентирован на повышение качественных характеристик школьной одежды. К примеру, не рекомендуется использование тяжелой металлической отделки, такой как крупные крючки и заклепки.

В Министерстве просвещения подчеркнули отсутствие намерений вводить единую школьную форму на всей территории России.