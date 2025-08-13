Нижегородский министр образования высказался о новой школьной форме

Михаил Пучков подчеркнул, что данный стандарт не регламентирует конкретный внешний вид школьной формы. Его задача — установить требования к одежде учеников, которая «должна быть светской, эстетичной и не содержать символику деструктивных молодежных движений, а также элементы, пропагандирующие противозаконные действия». Школы имеют право самостоятельно разрабатывать требования к дизайну, цвету и стилю формы.