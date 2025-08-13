Администрация Иркутска опубликовала тринадцатую серию проекта «ПроИркутск»

В столице Приангарья стартовал медиапроект «ПроИркутск», организованный администрацией города. Этот сериал рассказывает об истории, людях и событиях, которые сформировали облик Иркутска. Каждая серия проекта представляет собой увлекательное путешествие по туристическому маршруту «Зеленая линия», охватывая ключевые достопримечательности города.
Новый эпизод выходит каждое августовское утро в 8:00, открывая зрителям неизвестные грани Иркутска. В роли гидов выступают известные иркутяне, каждый из которых привносит свой уникальный взгляд и знания.
Тринадцатым гидом проекта стала директор МКУ «Информационно-туристская служба города Иркутска» Евгения Федоровская. В своей серии, которая вышла 13 августа, она рассказала о Кремлевской площади, которая в народе известна как сквер имени Кирова. Территория возникла в 1670-х годах возле стен Иркутского кремля.
— Пожар, который произошёл в 1879 году уничтожил постройки и площадь стала называться Тихвинской. Она стала сквером имени Кирова лишь в 1935-м году. Там постоянно проводят различные мероприятия для жителей города, — рассказали в пресс-службе администрации.
Четырнадцатая серия проекта выйдет уже завтра и продолжит знакомить зрителей с историей и культурой Иркутска.