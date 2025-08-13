«Нестеровский дом» в Уфе могут признать памятником архитектуры

Указанный дом был построен в начале XX века. Им владел Павел Нестеров. Помещения в здании он сдавал внаем — дом считался доходным. Изначально постройка была 2-этажной, но в последующие годы там сделали и третий этаж. Сейчас в «Нестеровском доме» располагаются хлебопекарня, студия маникюра, букмекерская контора, магазин одежды, а также офисы различных компаний.