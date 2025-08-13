Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нестеровский дом» в Уфе могут признать памятником архитектуры

В Уфе может появиться новый объект культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе «Нестеровский дом», располагающийся по улице Коммунистической, 46, могут признать памятников архитектуры. Акт госэкспертизы по обоснованию включения объекта в Единый государственный реестр культурного наследия появился на сайте Башкультнаследия.

Указанный дом был построен в начале XX века. Им владел Павел Нестеров. Помещения в здании он сдавал внаем — дом считался доходным. Изначально постройка была 2-этажной, но в последующие годы там сделали и третий этаж. Сейчас в «Нестеровском доме» располагаются хлебопекарня, студия маникюра, букмекерская контора, магазин одежды, а также офисы различных компаний.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.