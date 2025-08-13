В Новосибирске «звери-вымогатели» снова охотятся на туристов — теперь возле зоопарка

Возле входа в зоопарк появились аниматоры в ростовых костюмах, которые навязывают фотоуслуги и требуют за них крупные суммы.
Как сообщают в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте», 9 августа жительница города приехала с детьми в зоопарк и заметила возле входа скопление людей. Причиной оказались ряженые «артисты» в костюмах животных.
«Люди фотографировались, думая, что это бесплатно. А потом их останавливали и требовали рассчитаться. Если говоришь, что денег нет, начинают кому-то звонить, чтобы с вами разобрались», — рассказала женщина.
По её словам, расценки у таких аниматоров немалые: фото с ребёнком — 500 рублей, со взрослым — 1000 рублей за одного персонажа.
«При нас мужчине пришлось отдать 6000 рублей. Хотелось бы предупредить жителей и гостей города — настроение может быть испорчено», — добавила жительница города.
Адвокат Вячеслав Денисов считает, что подобные действия можно квалифицировать как правонарушение:
«Любая платная услуга должна иметь оговорённые заранее условия. Если человек не был предупреждён, он имеет право не платить и даже вызвать полицию. Кроме того, возможно, эти “артисты” занимаются незаконной предпринимательской деятельностью».
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области отметили, что заявлений по данному случаю пока не поступало. Если жалоба будет подана, правоохранители проведут проверку.
Напомним, в январе 2025 года похожие «звери-вымогатели» действовали на улице Ленина, приставали к прохожим и требовали деньги за фото. Тогда в мэрии советовали просто не реагировать на таких аниматоров, чтобы пресечь их деятельность.