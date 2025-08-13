Ричмонд
Володин создал канал в Max

Председатель Госдумы отметил, что голосовые вызовы в мессенджере «работают отлично».

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин создал канал в национальном мессенджере Max.

«Зарегистрировался в национальном мессенджере Max. Это не составило никакого труда — скачал приложение и авторизовался в нем. И конечно же, завел там канал. Так мы с вами расширяем возможности для нашего общения», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что голосовые вызовы в мессенджере «работают отлично», что, по его словам, сейчас актуально. «Само приложение Мax находится в свободном доступе. Есть версии как для мобильных устройств, так и для компьютера», — добавил он.

Max — российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.

