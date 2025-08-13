В МВД рассказали, как белорусам получить вид на жительство в России

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Гражданам Белоруссии не требуется проходить медосвидетельствование и дактилоскопию, а также получать разрешительные документы на работу в России, кроме того, белорусы имеют право оформить вид на жительство по упрощенной форме и получить статус самозанятого, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.
«Гражданам Беларуси не требуется: проходить медосвидетельствование и дактилоскопию; получать разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности», — говорится в сообщении.
Отмечается, что гражданам Белоруссии необходимо встать на миграционный учёт в случае пребывания в России более 90 дней. Также белорусы могут получить статус самозанятого в России и имеют право на оформление вида на жительство в упрощенном порядке.
«Работодателям, привлекающим граждан Белоруссии на работу, необходимо уведомлять территориальный орган МВД России о заключении и прекращении с ними трудовых или гражданско-правовых договоров в трехдневный срок», — отметили в ведомстве.
Правоохранители также отметили, что сейчас в России вид на жительство имеют 27 тысяч граждан Белоруссии.