Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МВД рассказали, как белорусам получить вид на жительство в России

МВД: белорусы оформляют вид на жительство РФ в упрощенном порядке.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Гражданам Белоруссии не требуется проходить медосвидетельствование и дактилоскопию, а также получать разрешительные документы на работу в России, кроме того, белорусы имеют право оформить вид на жительство по упрощенной форме и получить статус самозанятого, рассказали в главном управлении по вопросам миграции МВД РФ.

«Гражданам Беларуси не требуется: проходить медосвидетельствование и дактилоскопию; получать разрешительные документы для осуществления трудовой деятельности», — говорится в сообщении.

Отмечается, что гражданам Белоруссии необходимо встать на миграционный учёт в случае пребывания в России более 90 дней. Также белорусы могут получить статус самозанятого в России и имеют право на оформление вида на жительство в упрощенном порядке.

«Работодателям, привлекающим граждан Белоруссии на работу, необходимо уведомлять территориальный орган МВД России о заключении и прекращении с ними трудовых или гражданско-правовых договоров в трехдневный срок», — отметили в ведомстве.

Правоохранители также отметили, что сейчас в России вид на жительство имеют 27 тысяч граждан Белоруссии.