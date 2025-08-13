Ричмонд
Мэрия Омска объяснила вырубку деревьев на Куйбышевском пляже

Представители администрации заявили, что деревья были старыми.

Источник: Om1 Омск

На Куйбышевском пляже (Центральный-2) рабочие вырубили деревья, которые ранее отделяли зону отдыха от Иртышской набережной в районе сквера у кадетского корпуса. Кадры с пеньками на месте вырубленных деревьев появились в телеграм-канале «Колчак Сити». На снимках видно, что было вырублено около 10 деревьев.

Эти работы были частью плана благоустройства территории. Ранее сообщалось, что проект предполагает вырубку 11 тополей и одного вяза. Причины, по которым необходимо было срубить деревья, создававшие тень в жару, не уточнялись.

После публикации новостей о вырубке деревьев ситуацию прокомментировали в мэрии Омска. Представители администрации заявили, что деревья были старыми сухостоями, и на их месте будут высажены новые крупномеры.

«Взамен старых сухостойных тополей в осенний период на этом участке высадят крупномерные саженцы черёмухи виргинской, которая хорошо приживётся в местных агротехнических условиях и органично впишется в окружающий ландшафт», — отметили в администрации.

Напомним, что благоустройство территории пляжа Центральный-2 продолжается всё лето. Стоимость работ составляет почти 106 млн рублей, а подрядчиком является компания «СибДор».

Работы включают обустройство тротуаров, проездов, велодорожек, ремонт лестницы, установку освещения, летнего водопровода, лавочек, шезлонгов и урн, а также 100-метровой деревянной лавки вдоль пляжа. Обновления ожидает и парк 200-летия Омского кадетского корпуса, где будет выложен новый тротуар из гранитной плитки. Все работы должны быть завершены до 1 сентября.