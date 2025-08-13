Мэрия Омска объяснила вырубку деревьев на Куйбышевском пляже

На Куйбышевском пляже (Центральный-2) рабочие вырубили деревья, которые ранее отделяли зону отдыха от Иртышской набережной в районе сквера у кадетского корпуса. Кадры с пеньками на месте вырубленных деревьев появились в телеграм-канале «Колчак Сити». На снимках видно, что было вырублено около 10 деревьев.