Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Умные» камеры начали ловить непристёгнутых водителей в Петербурге

В Петербурге дорожные камеры научились распознавать автомобили, водители которых не пользуются ремнями безопасности. Новый функционал уже работает на 90 стационарных комплексах, установленных на городских дорогах, сообщили 13 августа в петербургском комитете по транспорту.

Источник: Софья Сандурская/ТАСС

Сейчас на улицах Петербурга действуют около тысячи стационарных комплексов, которые фиксируют 11 видов нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии, проезд на красный сигнал светофора и движение по выделенной полосе. По словам зампреда комитета по транспорту Алексея Гончарова, возможность выявлять непристёгнутых водителей должна повысить дисциплину на дорогах и уровень безопасности.

«Умные» камеры анализируют изображение, определяя отсутствие хорошо видимого ремня безопасности, и автоматически передают данные в ГИБДД. Технологию внедрил «Ростелеком» на комплексах с необходимым оборудованием, в дальнейшем планируется расширить её на другие камеры.

Петербуржцам также напомнили, что штраф за непристёгнутый ремень безопасности для водителя составляет 1 500 рублей. Также водителей оштрафуют на 1 500 рублей, если пассажир не пристегнут.