«Умные» камеры начали ловить непристёгнутых водителей в Петербурге

Сейчас на улицах Петербурга действуют около тысячи стационарных комплексов, которые фиксируют 11 видов нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии, проезд на красный сигнал светофора и движение по выделенной полосе. По словам зампреда комитета по транспорту Алексея Гончарова, возможность выявлять непристёгнутых водителей должна повысить дисциплину на дорогах и уровень безопасности.