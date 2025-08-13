«Умные» камеры начали ловить непристёгнутых водителей в Петербурге

Сейчас на улицах Петербурга действуют около тысячи стационарных комплексов, которые фиксируют 11 видов нарушений ПДД, включая превышение скорости, пересечение сплошной линии, проезд на красный сигнал светофора и движение по выделенной полосе. По словам зампреда комитета по транспорту Алексея Гончарова, возможность выявлять непристёгнутых водителей должна повысить дисциплину на дорогах и уровень безопасности.
«Умные» камеры анализируют изображение, определяя отсутствие хорошо видимого ремня безопасности, и автоматически передают данные в ГИБДД. Технологию внедрил «Ростелеком» на комплексах с необходимым оборудованием, в дальнейшем планируется расширить её на другие камеры.
Петербуржцам также напомнили, что штраф за непристёгнутый ремень безопасности для водителя составляет 1 500 рублей. Также водителей оштрафуют на 1 500 рублей, если пассажир не пристегнут.