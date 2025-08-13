Ричмонд
Три участка с гаражами изымут для строительства метро «Сормовская»

Все они находятся в частной собственности.

Источник: Комсомольская правда

Три земельных участка с расположенными на них гаражами будут изъяты для строительства метро «Сормовская» в Нижнем Новгороде. Как указано в постановлении на сайте городской администрации, речь идет об участке в границах улиц Станционная, Коминтерна, Бурнаковской и Сормовского шоссе в Сормовском и Московском районах города.

Работы затрагивают объекты в гаражных кооперативах «Левинка-2» и ГСК № 3 по улице Калашникова. Все они находятся в частной собственности.

Согласно документу, собственникам возместят стоимость изъятого имущества, а в случае отказа от изъятия вопрос будет решаться через суд.