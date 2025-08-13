Заяц-беляк ведет «патрулирование» в Керженском заповеднике

Заяц-беляк дважды преградил дорогу служебной технике, когда госинспекторы направлялись на тракторе к участку режимного сенокошения. Несмотря на громкий шум и внушительные габариты машины, заяц не только не испугался, но и вышел навстречу движущейся технике, полностью перегородив дорогу.
Спустя некоторое время в том же месте ушастое животное вновь появилось на пути другого сотрудника, который ехал в центральную часть заповедника к вольерам с лесными северными оленями. Судя по всему, именно этот участок патрульной дороги, пересекающий заповедную территорию с запада на восток, заяц-беляк выбрал в качестве своего личного пункта контроля движения.
