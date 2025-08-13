Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заяц-беляк ведет «патрулирование» в Керженском заповеднике

В Керженском заповеднике Нижегородской области сотрудники столкнулись с неожиданным «патрульным».

Источник: Эдуард Гореловский, Керженский заповедник

Заяц-беляк дважды преградил дорогу служебной технике, когда госинспекторы направлялись на тракторе к участку режимного сенокошения. Несмотря на громкий шум и внушительные габариты машины, заяц не только не испугался, но и вышел навстречу движущейся технике, полностью перегородив дорогу.

Спустя некоторое время в том же месте ушастое животное вновь появилось на пути другого сотрудника, который ехал в центральную часть заповедника к вольерам с лесными северными оленями. Судя по всему, именно этот участок патрульной дороги, пересекающий заповедную территорию с запада на восток, заяц-беляк выбрал в качестве своего личного пункта контроля движения.

Ранее сообщалось, что фотоловушка засняла ожесточенную схватку медвежат в Керженском заповеднике.