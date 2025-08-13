В Новосибирске открылся огромный склад маркетплейса Wildberries площадью более 10 тысяч квадратных метров, сообщают в пресс-службе компании. Вес грузов для хранения на новом складе будет составлять до 100 кг.
Новый комплекс предназначен для приема поставок сверхгабаритных товаров (СГТ). Продавцы смогут хранить там мебель, бытовую технику, строительные или отделочные материалы.
Ранее КП-Новосибирск сообщала, что новосибирцам звонят мошенники под видом сотрудников маркетплейсов. Аферисты придумали новую схему обмана.
