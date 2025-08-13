Ричмонд
В Ростовской области от клещей обработали 13000 га территорий

На Дону отчитались о ходе противоклещевой обработки природных территорий.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области от клещей обработали более 13000 тысяч га природных территорий, в том числе свыше 1300 га зеленых пространств в пределах детских оздоровительных учреждений. Об сообщает управление Роспотребнадзора.

Профилактические работы продолжаются. Специалисты отмечают, что наибольшее количество жалоб на укусы клещей за последнее время поступили из Неклиновского, Песчанокопского, Сальского, Семикаракорского районов, а также из Ростова-на-Дону, Волгодонска, Таганрога, Шахт.

Напомним, клещи могут быть переносчиками различных инфекций, поэтому всех призывают соблюдать меры профилактики. В частности, после отдыха на природе или работы с животными нужно обязательно осматривать себя и свою одежду. Особенно внимательными и осторожными нужно быть пастухам, дояркам и работникам, которые входят на поля. На природе осмотр следует проводить каждые 15−20 минут.

Если вас укусил клещ, не снимайте его самостоятельно. В такой ситуации нужно обратиться в травмпункт. Если нет такой возможности, можно попытаться вытащить паразита самостоятельно, но его нельзя давить.

