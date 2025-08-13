Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге испытывают новый трехсекционный трамвай

В уральской столице приступает к работе отечественный трамвай.

Источник: пресс-служба холдинга «Синара-Транспортные Машины»

В Екатеринбурге низкопольный трехсекционный трамвай «Синара» начинает испытания. Машина уже отправлена в Западное депо. Об этом информирует пресс-служба холдинга «Синара-Транспортные Машины».

— После этого опытные водители приступят к технической обкатке. Они проверят все характеристики, функции и возможности нового транспортного средства без пассажиров. По завершении испытаний и получения сертификата, современный трамвай выйдет на городские маршруты, — сказано в сообщении.

Отечественный трамвай выпущен в двух модификациях. Для колеи в 1524 и 1435 миллиметров. У моделей есть запас автономного хода до трех километров. В конструкции цельносварной кузов.

Для удобства пассажиров климат-система, 308 мест. В салоне можно разместить до 70 кресел.