В Екатеринбурге испытывают новый трехсекционный трамвай

В Екатеринбурге низкопольный трехсекционный трамвай «Синара» начинает испытания. Машина уже отправлена в Западное депо. Об этом информирует пресс-служба холдинга «Синара-Транспортные Машины».
— После этого опытные водители приступят к технической обкатке. Они проверят все характеристики, функции и возможности нового транспортного средства без пассажиров. По завершении испытаний и получения сертификата, современный трамвай выйдет на городские маршруты, — сказано в сообщении.
Отечественный трамвай выпущен в двух модификациях. Для колеи в 1524 и 1435 миллиметров. У моделей есть запас автономного хода до трех километров. В конструкции цельносварной кузов.
Для удобства пассажиров климат-система, 308 мест. В салоне можно разместить до 70 кресел.