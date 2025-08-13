Минздрав назвал причину срыва вакцинации от ВПЧ в Беларуси в 2025 году

Минздрав Беларуси инициировал расторжение контракта с поставщиком вакцины против ВПЧ и внес в Министерство антимонопольного регулирования и торговли требование о включении данного поставщика в «черный список».
Напомним, что с 2025 года в Национальный календарь профпрививок Беларуси была внесена вакцинация против инфекции, вызванной вирусом папилломы человека (ВПЧ) — здесь об этом подробнее.
Минздрав в рамках законодательства определил зарубежного поставщика этой вакцины и сроки поставки, поставщик принял обязательство о поставке, но не выполнил его.
У белорусских специалистов до сих пор отсутствует информация от производителя о прохождении выпускного контроля качества, подтверждающего безопасность вакцины. В связи с этим белорусской стороной было принято решение о расторжении контракта с поставщиком и о проведении новой процедуры госзакупки.
Минздрав подтверждает, что возможность сделать прививку будет у всех девочек 2014 года рождения, без внимания не останутся и девочки более старшего возраста, родители которых ранее обращались в Минздрав или поликлиники, для проведения вакцинации против ВПЧ.
О том, что вакцина от ВПЧ является дефицитной, говорил в сентябре 2024 директор РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Поляков.
«Тут даже вопрос не в цене, а в доступности, в том, что ее не хватает по всему миру», — отметил онколог и подчеркнул, что Китай создал несколько альтернативных вакцин (здесь подробнее).
