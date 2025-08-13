В Керчи снова открыли для посещения копию Склепа Деметры

В Керчи вновь открыта для посещения Технологическая модель Склепа Деметры — копии усыпальницы одной из жриц этой древнегреческой богини плодородия, сообщает пресс-служба Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.
В 2023 году по техническим причинам доступ к модели временно ограничили. А в начале августа этого года благодаря содействию депутата Керченского городского совета Александра Тишкина Восточно-Крымский музей-заповедник смог возобновить работу экспозиции, обеспечив ее доступность для посетителей.
Как отметили в музее, копия усыпальницы способствует популяризации исторического наследия и открывает новые перспективы для развития Большой Митридатской лестницы как ключевого туристического объекта Керчи — самого древнего, убеждены в музее, города России, обладающего богатым археологическим и культурным потенциалом.
Технологическую модель Склепа Деметры создали в 1997 году в помещении первого яруса Большой Митридатской лестницы в масштабе 1:1. Она полностью повторяет размеры и пропорции настоящего каменного склепа.
Само же древнее погребальное сооружение обнаружили в конце XIX века в Керчи на территории одного из некрополей античного Пантикапея (в районе современного городского автовокзала). Ученые датировали находку I веком нашей эры. Своды в склепе — полуциркульные. В погребальную комнату ведет небольшой дромос (коридор). Внутри сохранились фрески с изображением мифической сцены похищения Плутоном Коры — дочери богини Деметры, а фреска на потолке изображает саму Деметру. Древнегреческая покровительница земледелия смотрит на посетителей выразительным взглядом, исполненным печали, ведь ее дочь похитил бог подземного царства и смерти.
Во второй половине XIX — начале XX века подлинный склеп был в Керчи одним из первых музейных объектов, открытых для экскурсантов. Однако вскоре ученые обнаружили, что природные и антропогенные факторы разрушают фрески и приняли решение закрыть памятник для посещения.
В 2005 году на расширенном заседании коллегии Министерства культуры и искусств Крыма «с целью сохранения уникального памятника культуры» Технологической модели Склепа Деметры присвоили звание «народного музея».