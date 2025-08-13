В Керчи снова открыли для посещения копию Склепа Деметры

Само же древнее погребальное сооружение обнаружили в конце XIX века в Керчи на территории одного из некрополей античного Пантикапея (в районе современного городского автовокзала). Ученые датировали находку I веком нашей эры. Своды в склепе — полуциркульные. В погребальную комнату ведет небольшой дромос (коридор). Внутри сохранились фрески с изображением мифической сцены похищения Плутоном Коры — дочери богини Деметры, а фреска на потолке изображает саму Деметру. Древнегреческая покровительница земледелия смотрит на посетителей выразительным взглядом, исполненным печали, ведь ее дочь похитил бог подземного царства и смерти.