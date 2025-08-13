В Новосибирске сливочное масло начали продавать в мини-пачках по 100 граммов

В магазинах города всё чаще можно встретить сливочное масло в упаковках весом всего 100 граммов.
В торговых точках Новосибирска всё активнее появляется сливочное масло в мини-упаковках весом 100 граммов. Если раньше такую фасовку выпускали лишь отдельные молочные предприятия, то теперь она становится массовой. Экономисты относят это к явлению шринкфляции — уменьшению привычного объёма продукта для снижения заметности роста цен. Об этом пишет издание InfoPro54.
«Пачек по 100 граммов стало много буквально за последний месяц. Когда видишь их на полке отдельно, не сразу понимаешь, что они меньше. Но рядом с пачками по 180 граммов разница бросается в глаза. Я к предыдущему уменьшению, до 150 граммов, так и не привыкла. Думали, меньше некуда, а оказывается, можно», — рассказала новосибирка Юлия.
Корреспондент Infopro54 заметил в одном из супермаркетов крупной сети сразу пять брендов масла в фасовке по 100 граммов. Среди них производители из Санкт-Петербурга, Алтая, Московской области, а также белорусский бренд, предлагающий вариант на 120 граммов. Цена мини-пачек менее 200 рублей.
Исторически стандартная пачка сливочного масла в СССР весила 250 граммов. В современной России этот объём постепенно сокращали: сначала до 220 граммов, затем до 200, потом до 180. В 2024 году нормой стали 150 граммов, а теперь и 100.
Покупатели отмечают, что летом 2025 года схожая тенденция коснулась и других молочных продуктов: в продаже стало заметно больше сметаны в маленьких баночках.