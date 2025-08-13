В Новосибирске сливочное масло начали продавать в мини-пачках по 100 граммов

«Пачек по 100 граммов стало много буквально за последний месяц. Когда видишь их на полке отдельно, не сразу понимаешь, что они меньше. Но рядом с пачками по 180 граммов разница бросается в глаза. Я к предыдущему уменьшению, до 150 граммов, так и не привыкла. Думали, меньше некуда, а оказывается, можно», — рассказала новосибирка Юлия.