В АТОР рассказали, сколько отелей прошли процедуру самооценки

Как уточняли в Минэкономразвития, классификация средств размещения будет осуществляться в два этапа. Первый этап: включение всех средств размещения в реестр классифицированных средств размещения на основании проведения самооценки. То есть владельцам средств размещения предстоит установить, соответствует ли средство размещения типу объекта и обязательным требованиям, предъявляемым к нему. Для этого на сайте Росаккредитации создан специальный «чек-лист».