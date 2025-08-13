В вузах Петербурга растет конкуренция среди поступающих

Традиционно одними из самых востребованных направлений в университетах Петербурга стали юриспруденция и менеджмент. Средний конкурс на бюджет на юрфаке СПбГУП — 201 человек на место. В СПбГЭУ за бюджетное место на менеджменте борются в среднем 115 человек. Самым высоким спросом в СПбГУП пользуется «Реклама и связи с общественностью». В среднем на одно место по этому направлению претендуют 256 человек. Также много желающих поступить на «Актерское искусство» (60 человек/место) и «Лингвистику» (195 человек/место). Последнее направление стало самым популярным среди абитуриентов РГПУ им. А. И. Герцена — конкурс на «Лингвистику» составил 161 человек на место. «Бизнес и информатика» — самое популярное направление среди абитуриентов СПбГЭУ. На каждое бесплатное место борются 239 человек.