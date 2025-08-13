В вузах Петербурга растет конкуренция среди поступающих

Рост числа поступающих отметили в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете (СПбГЭУ): «Мы наблюдаем увеличение спроса по всем направлениям, в том числе на договорную основу. На 1 августа заявлений на договор подано практически в 2 раза больше, чем на эту же дату в прошлом году. Средний конкурс на бюджет (бакалавриат, специалитет) по всем специальностям в университете составил 91,78 человек на место».
В Национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) рассказали, что в этом году подано 20 тысяч заявлений, хотя свободных бюджетных мест всего 1,5 тысячи: «Мы не наблюдаем снижения спроса. Напротив, количество поданных заявлений увеличилось практически по всем направлениям».
В Российском государственном педагогическом университете (РГПУ) им. А. И. Герцена подано почти 86 тысяч заявлений на программы бакалавриата и специалитета — это в 2 раза больше, чем в прошлом году. В итоге средний конкурс по педагогическим специальностям университета составил 25,7 человек на место.
В Санкт-Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов (СПбГУП) средний конкурс на бюджет, наоборот, снизился с 64 до 47 человек на место. «Разумеется, не все желающие смогут поступить в вуз на бюджет даже при высоких баллах ЕГЭ», — отметили в пресс-службе университета. Из-за высокой конкуренции на бесплатные места вуз предлагает образовательные субсидии для платного обучения. В СПбГУП 40% семей, которые заключили договор, уже внесли оплату. В СПбГЭУ оплатили уже 30% абитуриентов, в ИТМО — около трети числа контрактников прошлого года.
Больше всего бюджетных мест в Северо-Западном федеральном округе получил Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ), рассказал ТАСС ректор Андрей Рудской. В этом году Политех получил 6 595 бесплатных мест, на которые было подано 145 тысяч заявлений. Средний конкурс, в связи с этим, не такой высокий — 33 заявления на место.
Традиционно одними из самых востребованных направлений в университетах Петербурга стали юриспруденция и менеджмент. Средний конкурс на бюджет на юрфаке СПбГУП — 201 человек на место. В СПбГЭУ за бюджетное место на менеджменте борются в среднем 115 человек. Самым высоким спросом в СПбГУП пользуется «Реклама и связи с общественностью». В среднем на одно место по этому направлению претендуют 256 человек. Также много желающих поступить на «Актерское искусство» (60 человек/место) и «Лингвистику» (195 человек/место). Последнее направление стало самым популярным среди абитуриентов РГПУ им. А. И. Герцена — конкурс на «Лингвистику» составил 161 человек на место. «Бизнес и информатика» — самое популярное направление среди абитуриентов СПбГЭУ. На каждое бесплатное место борются 239 человек.
Интерес к IT и искусственному интеллекту показывают абитуриенты ИТМО: «Высокий спрос на эти направления наблюдается каждый год. Тренд последних лет не меняется. На популярные IT-направления средние баллы традиционно превышают 95, а проходные достигают 300 баллов за три ЕГЭ». В СПбПУ также отметили высокий спрос на IT-специальности, где на каждое место претендуют в среднем 60 человек.