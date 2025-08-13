Чиновница из Башкирии отправилась в Красный Луч в ЛНР

Министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Ирина Голованова уехала в рабочую командировку в город Красный Луч в Луганской народной республике, где ведомство отвечает за восстановление социальных объектов. Об этом чиновница сообщила в своем телеграм-канале. По её словам, в населенном пункте десятилетиями не ремонтировались школы, детсады, дома, коммунальные сети и котельные.
— Один из наших объектов — Краснолучская школа № 7. В 2022 году после обстрела школа очень сильно пострадала. Работы по восстановлению разделили на несколько этапов. В первый рабочий день провели на объекте совещание с подрядчиками. Уточнили, какие есть сложности. На втором и третьем этажах работы еще ведутся. Необходимо установить двери и постелить линолеум. Подрядчик пообещал решить вопрос с установкой дверей в кратчайшие сроки, — пояснила Голованова.
