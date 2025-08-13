Чиновница из Башкирии отправилась в Красный Луч в ЛНР

— Один из наших объектов — Краснолучская школа № 7. В 2022 году после обстрела школа очень сильно пострадала. Работы по восстановлению разделили на несколько этапов. В первый рабочий день провели на объекте совещание с подрядчиками. Уточнили, какие есть сложности. На втором и третьем этажах работы еще ведутся. Необходимо установить двери и постелить линолеум. Подрядчик пообещал решить вопрос с установкой дверей в кратчайшие сроки, — пояснила Голованова.