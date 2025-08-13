Ричмонд
+30°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК: электоральный форум пройдет в октябре в Минске

МИНСК, 13 авг — Sputnik. Международный электоральный форум пройдет в октябре в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе Центральной избирательной комиссии Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Подготовку ко II Международному электоральному форуму обсудил сегодня председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко с первым заместителем генерального секретаря СНГ Игорем Петришенко.

говорится в сообщении ЦИК

Уточняется, что в белорусскую столицу приедут эксперты в электоральной сфере из разных стран.

В ЦИК отметили, что форум станет площадкой для профессионалов и всех тех, кто интересуется избирательным правом и технологиями. Ключевым его событием станет Международная научно-практическая конференция на тему: «Формирование правовой культуры населения как фактор гармонизации и устойчивости избирательного процесса».

Первый Международный электоральный форум состоялся в Минске в сентябре 2024 года. В нем приняли участие делегации центральных избирательных органов государств — участников СНГ, чиновники, эксперты, студенты и магистранты учреждений высшего образования. Ключевыми темами форума стали вопросы безопасности и цифровизации избирательного процесса, участия гражданского общества в выборах, правового просвещения молодежи.