ЦИК: электоральный форум пройдет в октябре в Минске

Подготовку ко II Международному электоральному форуму обсудил сегодня председатель ЦИК Беларуси Игорь Карпенко с первым заместителем генерального секретаря СНГ Игорем Петришенко.
Уточняется, что в белорусскую столицу приедут эксперты в электоральной сфере из разных стран.
В ЦИК отметили, что форум станет площадкой для профессионалов и всех тех, кто интересуется избирательным правом и технологиями. Ключевым его событием станет Международная научно-практическая конференция на тему: «Формирование правовой культуры населения как фактор гармонизации и устойчивости избирательного процесса».
Первый Международный электоральный форум состоялся в Минске в сентябре 2024 года. В нем приняли участие делегации центральных избирательных органов государств — участников СНГ, чиновники, эксперты, студенты и магистранты учреждений высшего образования. Ключевыми темами форума стали вопросы безопасности и цифровизации избирательного процесса, участия гражданского общества в выборах, правового просвещения молодежи.