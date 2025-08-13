Какая погода будет в Казахстане 14 августа

В Абайской области днем на западе, севере, в центре дождь, гроза. Ветер юго-восточный, южный 9−14, днем на западе, севере, в центре области 15−20, порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 25−30 тепла.
В Акмолинской области дождь, гроза, на западе, севере, юге сильный дождь, град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер южный с переходом на западный 9−14 м/с, на севере, юге, востоке области 15−20, временами 23−28 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 18−23 тепла.
В Актюбинской области дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер западный 9−14, днем на западе, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, на юге области 20, днем 20−25, на юге области 30 тепла.
В Алматинской области в центре небольшой дождь, гроза, на юге, в горных районах области кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 9−14, днем на севере, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, в горных районах области 8−13 тепла, днем сильная жара 31−36 градусов, в горных районах области 21−26 тепла.
В Атырауской области на западе, севере, востоке дождь, на юге области небольшой дождь. На западе, севере, востоке, юге области гроза, днем град, шквал. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем на западе, севере, юге, востоке области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 15−20, днем 25−30 тепла.
В Восточно-Казахстанской области днем на севере дождь, гроза. Ночью и утром на севере, востоке области туман. Ветер юго-восточный 9−14, днем на севере области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 8- 13, на юге области 16, на востоке области 5 тепла, днем 25−30, на востоке области 20 тепла.
В Жамбылской области днем в горных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо- западный 9−14, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−22, в горных районах области 13, днем 30−35, в горных районах области 25 тепла.
В Жетысуской области днем в горных районах дождь, гроза. Ветер юго-западный 9−14, на востоке, в горных районах области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на востоке области 20, в горных районах области 9 тепла, днем сильная жара 32−37 градусов, в горных районах области 27 тепла.
В Западно-Казахстанской области ночью на севере, востоке дождь, гроза, днем дождь, гроза, на севере области град, шквал. Ветер северо-западный 9−14, днем на западе, юге, в центре области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, днем 20−25, на юге области 28 тепла.
В Карагандинской области на западе, севере, востоке дождь, гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный, южный ночью 9−14, на западе, севере области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на севере, востоке области временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 12−17, на юге области 20, днем 22−27, на юге области 30 тепла.
В Костанайской области дождь, гроза, днем на севере, востоке сильный дождь, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный 9−14, днем на западе, востоке, юге области порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−16, днем 18−23, на юге области 26 тепла.
В Кызылординской области днем на севере небольшой дождь, гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер западный ночью 9−14, на севере области 15−20 м/с, днем 15−20, в центре области порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 18−23, на севере области 15, днем 28−33 тепла.
В Мангистауской области на севере-востоке дождь, гроза. Днем на севере, в центре области пыльная буря. Ветер северо-западный 9−14, днем на севере, в центре области 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 20−25, на западе области 17, днем 28−33, на западе области 25 тепла.
В Павлодарской области ночью на западе, севере дождь, гроза, днем дождь, гроза, на юге области шквал. Ночью на севере области туман. Ветер юго-западный 9−14, днем на юге области порывы 15−20 м/с. Температура ночью 13−18, днем 22−27 тепла.
В Северо-Казахстанской области дождь, гроза, на юге, востоке сильный дождь, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер западный, северо-западный 9−14, днем на юге, востоке области 15−20 м/с, порывы 25 м/с. Температура воздуха ночью 10−15, днем 18−23 тепла.
В Туркестанской области без осадков. Ветер северо-западный 8−13, днем на севере, западе, в горных районах области 15- 20 м/с. Температура воздуха ночью 19−24, в горных районах области 16, днем 33−38, в горных районах области 29 тепла.
В Улытауской области на севере, востоке дождь, гроза, в центре области небольшой дождь, гроза. Днем на севере, востоке, в центре области град, шквал. Ветер юго-западный, западный ночью 9−14, на севере, востоке области порывы 15−20 м/с, днем 15−20, на востоке области временами порывы 23 м/с. Температура воздуха ночью 13−18, на юге области 21, днем 25−30, на севере области 21 тепла.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, дождь, гроза, днем временами сильный дождь. Ветер южный с переходом на западный 9−14 м/с, порывы 15−20, утром и днем временами 23 м/с. Температура воздуха ночью 13−15, днем 21−23 тепла.
Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 3−8, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 21−23, днем 32−34 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8−13 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 35−37 тепла.