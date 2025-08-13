Какая погода будет в Казахстане 14 августа

АЛМАТЫ, 13 авг — Sputnik. Под влиянием северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов на западе, севере, востоке и в центре страны пройдут дожди с грозами, на северо-западе, севере Казахстана ожидаются сильные дожди с градом и шквалистым ветром. Под влиянием отрога антициклона на юге республики ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, ночью и утром на севере — туман, днем на юге страны пыльная буря.